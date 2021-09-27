Янг Бойз
2
Манчестер Юнайтед
1
14 сентября
19:45
Севилья
1
РБ Зальцбург
1
14 сентября
19:45
Динамо Киев
0
Бенфика
0
14 сентября
22:00
Барселона
0
Бавария
3
14 сентября
22:00
Вильярреал
2
Аталанта
2
14 сентября
22:00
Лилль
0
Вольфсбург
0
14 сентября
22:00
Мальме
0
Ювентус
3
14 сентября
22:00
Челси
1
Зенит
0
14 сентября
22:00
Бешикташ
1
Боруссия Дортмунд
2
15 сентября
19:45
Шериф
2
Шахтер
0
15 сентября
19:45
Брюгге
1
ПСЖ
1
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
6
РБ Лейпциг
3
15 сентября
22:00
Ливерпуль
3
Милан
2
15 сентября
22:00
Атлетико
0
Порту
0
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
1
Аякс
5
15 сентября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
1
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Де Врей: После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема

27 сентября 2021

Стефан де Врей, Getty Images

Матч между Шахтером и Интером состоится завтра, 28 сентября.

Защитник миланского Интера Стефан де Врей прокомментировал предстоящий поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема, по которой мы играем. Те незначительные изменения, которые у нас есть, они в целом касаются игры всей команды. Наверное, даже больше игры в атаке, ведь мы играем в атакующий футбол, много создаем, но нам еще немного не хватает баланса, и над этим мы работаем.

Очень рад, что снова выступаю под руководством Симоне Индзаги. Не могу сказать, что многое изменилось за эти три года. Доволен тем, что вместе с ним пришел и его тренерский штаб. У меня хорошие отношения со всеми и я считаю, что под его руководством команда будет прогрессировать", — сказал де Врей на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Шахтер — Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Симоне Индзаги, Getty Images 27 сентября 2021 Индзаги: Я не могу назвать матч с Шахтером решающим
Интер – Аталанта, Getty Images 26 сентября 2021 Интер — Аталанта — 2:2 Видео голов и обзор матча
Эдин Джеко и Симоне Индзаги, Getty Images 27 сентября 2021 Интер перед Шахтёром: что изменилось при Симоне Индзаги
Игроки Интера, Getty Images 27 сентября 2021 Интер с боевым составом отправился в Киев на матч с Шахтером
Евгений Коноплянка, ФК Шахтер 27 сентября 2021 Коноплянка, Судаков и Бондарь занимались индивидуально перед матчем с Интером
Иштван Кович, Getty Images 26 сентября 2021 Матч Лиги чемпионов между Шахтером и Интером обслужит Ковач
Сергей Палкин, ФК Шахтер Донецк 26 сентября 2021 Палкин: Мне Интер понравился намного больше, чем Реал
 
 Rambler's Top100