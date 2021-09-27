Де Дзерби: Интер сильнее, но я также думал, что Шахтер сильнее Шерифа

Наставник "горняков" поделился своими мыслями накануне игры с Интером в Лиге чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал предстоящий поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера.

"Конечно, Интер очень сильная команда. Они в прошлом сезоне выиграли Серию А, а это всегда не легко. В этом сезоне они даже сильнее, чем в прошлом. Но мы Шахтер и стараемся всегда играть, чтобы показать хороший футбол и мы будем готовы к этому. Мы знаем, что Интер сложный соперник. Мы тоже начали новый курс, новый цикл и мы должны добавить, чтобы хорошо сыграть.

Чем отличается Интера при Индзаги? Интер потерял и Хакими, и Лукаку, но они их заменили хорошими и сильными футболистами. Они потеряли Конте, который является одним из самых лучших тренеров в Италии, но его заменил Симоне Индзаги, которого я тоже хорошо знаю. После чемпионства в Серии А они чувствуют себя более уверенными в себе. Победы всегда помогают улучшить свой уровень и даже больше.

Встречи с Индзаги во время тренерства в Сассуоло? Я против Симоне Индзаги много раз играл: иногда мне везло, иногда ему. Я очень ценю его как тренера, поэтому завтра будет интересный матч. Конечно, не могу сказать, что я не чувствую давления. По-другому, я не мог бы работать как тренер. Есть ожидания, но это нормально. Я на все сто процентов сконцентрирован на завтрашнем матче, но я тоже думаю о поединке с Динамо в воскресенье, где нам тоже придется показать хороший футбол, поэтому нас ждут два интересных матча.

Атакующий футбол Интера? Я не думаю, что Интер будет менять подход, но я не знаю, как они будут играть завтра. Против Аталанты они играли хорошо в атаке. Мы знаем, как они играют, но чтобы играть в Лиге чемпионов команда должна быть готова реагировать на все ситуации и это самое главное.

Состав на завтрашний матч? Я в той категории тренеров, которые называют стартовый состав своим футболистам. Сегодня я, конечно, не назову стартовый состав на завтра.

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Победа Усика для Украины и люблю ли я бокс? Я люблю только футбол, я больной футболом. О боксе можете поговорить с Тарасом Степаненко или другими ребятами – они больше меня знают по этой теме.

Что нужно Шахтеру для победы над Интером? Даже если мы завтра сделаем все что можем, это не значит, что мы можем победить. Интер сильнее, но я тоже думал, что Шахтер сильнее Шерифа, но в конце концов получил другой результат. Футбол это всегда интересно, потому что все матчи начинаются с 0:0. Завтра мы должны играть хорошо и смело с мячом и без него. Все мои футболисты должны развлекаться на поле.

Просмотр итальянского футбола? Я смотрю разные чемпионаты, как Ла Лига, АПЛ и особенно итальянский чемпионат, потому что я сам итальянец. Мой интерес к тем футболистам, которых я тренировал – к Локателли в Ювентусе, Вакке в Венеции, Капуто в Сампдории. Мне важно посмотреть, как играют мои бывшие футболисты. Интересно смотреть Серию А, потому что много команд поменяли тренеров – Моуриньо, Аллегри, Спаллетти, Сарри и остальные. Считаю, это важно смотреть, потому что это моя профессия, моя работа", — сказал Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Шахтер — Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.