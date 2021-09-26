Матч Лиги чемпионов между Шахтером и Интером обслужит Ковач

Игра состоится во вторник, 28 сентября, в Киеве.

Румынская бригада арбитров обслужит поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и миланским Интером. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главный арбитром матча станет Иштван Ковач, ассистентами которого будут его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервный арбитром назначен Андрей Кивулете.

За системой ВАР будет следить немец Марко Фритц, а его помощником выступит — румын Овидиу Хацеган.

Встреча Шахтер — Интер состоится в Киеве во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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