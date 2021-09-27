Коноплянка, Судаков и Бондарь занимались индивидуально перед матчем с Интером

"Горняки" готовятся к матчу Лиги чемпионов против миланского Интера.

Сегодня, 27 сентября, донецкий Шахтер провел очередную тренировку в рамках подготовки к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Перед выходом на поле футболистам было проведено 25-минутное теоретическое занятие, после чего игроки разминались и провели пробежку. Затем была работа с мячом и тактические упражнения. В целом "горняки" занимались на поле около 80 минут.

Также отмечается, что по индивидуальной программе работали Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь и Георгий Судаков. После травм по-прежнему восстанавливаются Дентиньо и Фернандо.

Напомним, что матч Шахтер — Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.