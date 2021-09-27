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-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
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-
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-
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-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
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-
Лилль
-
29 сентября
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Ювентус
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29 сентября
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Индзаги: Я не могу назвать матч с Шахтером решающим

27 сентября 2021

Симоне Индзаги, Getty Images

Наставник "нерадзурри поделился своими мыслями накануне игры с Шахтером.

Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Я хорошо помню этот матч между Шахтером и Лацио, который прошел 21 год назад. Я могу подтвердить, Шахтер проделал огромный путь в своем развитии, став более сильным и амбициозным. Я прекрасно знаю результаты этой команды — в позапрошлом сезоне Шахтер остановился за шаг до финала Лиги Европы, а в прошлом очень успешно выступил на групповом этапе Лиги чемпионов. Шахтер прошел большой путь за последние годы и очень вырос в своем развитии.

Решающий матч с Шахтером после поражения двух клубов в первом туре? Я не могу назвать этот матч решающим, хотя конечно, он очень важен. Мы будем играть против очень сильного соперника, у которого хороший уровень игроков. Нам нужно проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. Думаю, мы сыграем хорошо, как с Аталантой, потому что мне понравилось, как мои футболисты проявили себя.

Итальянский тренер Шахтера Роберто Де Дзерби? Я видел матчи отборочного этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Монако, и я видел матч за Суперкубок Украины против Динамо. Я вижу как Де Дзерби прививает, адаптирует и продвигает свои идеи с учетом того подбора игроков, которые он имеет в своем распоряжении. Он уже добился заметного прогресса.

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Удалось ли добиться более интенсивной игры за 2,5 месяца работы в клубе? Моя команда хорошо играла в тех шести матчах, что она провела. Нам немного не хватает баланса, потому что мы большим количеством переходим на чужую половину поля и возможно, нам следует играть немного проще, потому что после ошибок в передачах мы часто пропускаем опасные контратаки на наши ворота. Этого нужно избегать. У нас было несколько сложных матчей, из которых в трех случаях мы пропускали первыми. Но мне понравилось, как реагировала команда.

Изменения в составе для достижения выше упомянутого баланса? У нас атакующая команда, мы переходим вперед большими силами, создаем много моментов и бывает, что мы допускаем технический брак, иногда много. Сильный соперник может этим пользоваться и проводить острые контратаки. Нам следует улучшать игру в этом аспекте. В то же время, нам нужно стремиться играть в свою игру, играть в атакующий футбол и забивать много голов", — сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Шахтер — Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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