Алле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Французский форвард оформил покер в матче против Спортинга.

Нападающий голландского Аякса Себастьян Алле признан лучшим игроком недели по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче против лиссабонского Спортинга (5:1) 27-летний француз оформил покер. При этом это была его дебютная игра в самом престижном еврокубковом турнире.

Алле выиграл в голосовании от УЕФА, где его конкурентами были Джуд Беллингем (Боруссия Д), Кристофер Нкунку (Лейпциг) и Роберт Левандовски (Бавария).

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