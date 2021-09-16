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-
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-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
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-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
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29 сентября
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Ювентус
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Челси
-
29 сентября
22:00

Алле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

16 сентября 2021

Себастьян Алле, Getty Images

Французский форвард оформил покер в матче против Спортинга.

Нападающий голландского Аякса Себастьян Алле признан лучшим игроком недели по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче против лиссабонского Спортинга (5:1) 27-летний француз оформил покер. При этом это была его дебютная игра в самом престижном еврокубковом турнире.

Алле выиграл в голосовании от УЕФА, где его конкурентами были Джуд Беллингем (Боруссия Д), Кристофер Нкунку (Лейпциг) и Роберт Левандовски (Бавария).

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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