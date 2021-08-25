Степаненко: Не очень хорошие воспоминания об арбитре матча с Монако

25 августа 2021

Тарас Степаненко, ФК Шахтер

Хавбек "горняков" поделился своими мыслями о предстоящем матче с Монако в Лиге чемпионов.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал о том, кто сейчас является лидером "горняков", а также высказался про арбитра Энтони Тейлора накануне ответной встречи с Монако, который ранее его дважды удалял с поля.

"Сейчас много молодых ребят. Поэтому, думаю, что команда играет больше за счет коллективных действий. Не скажу, что сейчас кто-то прямо выделяется. Может, за счет опыта Марлон, потому что он полностью знает игру Де Дзерби.

Сейчас вот на поле будет Пятов. Понятно, что он опытный футболист, может поддержать, подкрикнуть, когда надо. А так все ребята выкладываются, стараются и помогают друг другу.

Арбитр матча с Монако — Энтони Тейлор? Мне запомнился этот арбитр. Не очень хорошие воспоминания о нем. Знаю, что он очень высокого уровня судья, всегда работает на высочайшем уровне. Но думаю, с моими удалениями он погорячился и сейчас он пересмотрел свое отношение ко мне. Не знаю, чем я ему запомнился. Сейчас будет судить хорошо", — сказал Степаненко в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, ответный матч Шахтер — Монако состоится сегодня, 25 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 1:0.

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