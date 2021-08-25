Volia TV покажет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов Шахтер — Монако

Шахтер — Монако. Смотри на Volia TV

Уже сегодня — 25 августа в Харькове, на стадионе ОСК Металлист, пройдет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между Шахтером и Монако. Именно в этой встрече решится, кто из соперников выступит осенью в групповом этапе самого престижного клубного турнира. После минимальной выездной победы горнякам нужно удержать необходимый результат на своем поле, гости же будут идти вперед, чтобы реабилитироваться за домашнее поражение, и ничего кроме победы их не устроит.

Матч обещает быть зрелищным и бескомпромиссным, и если у вас нет возможности попасть в этот день на стадион Металлист, то стоит заранее позаботиться о качественном просмотре матча. Например, на платформе Volia TV, которая уже много лет дает своим абонентам возможность наслаждаться лучшим футбольным контентом, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и топовые европейские чемпионаты.

На данный момент весь футбольный контент собран в пакет PRO Sport (199 грн/мес). Здесь вы найдете спортивный контент на любой вкус. Это до 7 поп-ап-каналов MEGOGO Football при прямых трансляциях, 11 спортивных ТВ-каналов, доступ к архиву матчей — и все это на трех экранах одновременно.

Футбольные трансляции: еврокубки УЕФА — Суперкубок, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций; чемпионаты Испании, Франции, Бразилии, Англии, Германии, Шотландии и Бельгии. В периоды отсутствия прямых футбольных трансляций вас развлекут каналы Extreme Sports, Fast&Fun Box HD, FightBox HD, Setanta Sports, XSPORT, Первый автомобильный, Viasat Sport, Футбол 3, Рыбалка ТВ, Трофей и Shakhtar TV HD, а также архив матчей, в котором можно еще раз насладиться любимыми моментами.

Для более широкой аудитории Volia TV предлагает пакет Premium Pro (299 грн/мес). Тут кроме спортивных трансляций вы получите доступ к 150+ ТВ-каналам, а также к одной из крупнейших онлайн-библиотек в Украине с контентом от ведущих мировых и отечественных студий (Disney, Fox, Parаmount и т. д.). А возможность смотреть этот контент на 3 устройствах одновременно позволит не переживать о том, что ваш ребенок захочет посмотреть мультфильм во время игры любимой команды.

Важно отметить: чтобы наслаждаться онлайн-просмотром футбольных матчей на Volia TV, не обязательно быть абонентом Volia. Любой человек в любой точке Украины, имея доступ к интернету, может зарегистрироваться на сайте https://tv.volia.com/, скачать приложение для мобильного телефона или Smart TV и смотреть футбол, например, на пляже, даче или в дороге.

Подытожим. 25 августа, 22:00, Харьков, ОСК Металлист, ответный матч плей-офф Лиги чемпионов Шахтер — Монако. Болеем за наших и наслаждаемся качественной трансляцией в высоком разрешении на платформе VoliaTV.

Volia TV покаже матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар — Монако

Шахтар — Монако. Дивись на Volia TV

Уже сьогодні — 25 серпня в Харкові, на стадіоні ОСК Металіст, пройде матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів між Шахтарем і Монако. Саме в цій зустрічі вирішиться, хто із суперників виступить восени в груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру. Після мінімальної виїзної перемоги гірникам потрібно утримати необхідний результат на своєму полі, гості ж ітимуть уперед, щоб реабілітуватися за домашню поразку, і нічого крім перемоги їх не влаштує.

Матч обіцяє бути видовищним і безкомпромісним, і якщо у вас немає можливості потрапити в цей день на стадіон Металіст, то варто заздалегідь подбати про якісний перегляд матчу. Наприклад, на платформі Volia TV, яка вже багато років надає своїм абонентам можливість насолоджуватися найкращим футбольним контентом, включаючи Лігу чемпіонів, Лігу Європи й топові європейські чемпіонати.

На даний момент увесь футбольний контент зібраний у пакет PRO Sport (199 грн/міс). Тут ви знайдете спортивний контент на будь-який смак. Це до 7 поп-ап-каналів MEGOGO Football під час прямих трансляцій, 11 спортивних ТБ-каналів, доступ до архіву матчів — і все це на трьох екранах одночасно.

Футбольні трансляції: єврокубки УЄФА — Суперкубок, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій; чемпіонати Іспанії, Франції, Бразилії, Англії, Німеччини, Шотландії та Бельгії. У періоди відсутності прямих футбольних трансляцій вас розважать канали Extreme Sports, Fast & Fun Box HD, FightBox HD, Setanta Sports, XSPORT, Перший автомобільний, Viasat Sport, Футбол 3, Риболовля ТБ, Трофей і Shakhtar TV HD, а також архів матчів, у якому можна ще раз насолодитися улюбленими моментами.

Для ширшої аудиторії Volia TV пропонує пакет Premium Pro (299 грн/міс). Тут крім спортивних трансляцій ви отримаєте доступ до 150+ ТБ-каналів, а також до однієї з найбільших онлайн-бібліотек в Україні з контентом від провідних світових і вітчизняних студій (Disney, Fox, Parаmount і т. д.). А можливість дивитися цей контент на 3 пристроях одночасно дозволить не переживати про те, що ваша дитина захоче подивитися мультфільм під час гри улюбленої команди.

Важливо зазначити: щоб насолоджуватися онлайн-переглядом футбольних матчів на Volia TV, не обов’язково бути абонентом Volia. Будь-яка людина в будь-якій точці України, маючи доступ до інтернету, може зареєструватися на сайті https://tv.volia.com/, завантажити додаток для мобільного телефона або Smart TV і дивитися футбол, наприклад, на пляжі, дачі або в дорозі.

Підсумуємо. 25 серпня, 22:00, Харків, ОСК Металіст, матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар — Монако. Вболіваємо за наших і насолоджуємося якісною трансляцією у високій роздільній здатності на платформі VoliaTV.