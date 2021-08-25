Динамо Киев окажется в четвертой корзине Лиги чемпионов, если Шахтер пройдет Монако

Принципиальные соперники могут усложнить жизнь столичному коллективу.

Уже совсем скоро донецкий Шахтер проведет ответный поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против французского Монако, по итогам которого мы окончательно узнаем имя представителя от данной пары команд в грядущем групповом раунде.

Стоит отметить, что подопечные Роберто Де Дзерби, на фоне победы в гостевом поединке со счетом 1:0, будут иметь достаточно неплохие шансы на то, чтобы составить пару участников группового раунда Лиги чемпионов, вместе с чемпионом Украины — киевским Динамо, от нашей страны.

При этом, самим "бело-синим" от этой новости на душе точно легче не станет.

Подопечные Мирчи Луческу имеют в своем активе 47 баллов в таблице коэффициентов УЕФА, что, на данный момент, позволяет им принадлежать к числу команд из третьей корзине во время будущей жеребьевки.

Однако, такое положение является крайне шатким, так как отсутствие прохода на групповой этап датского Брондбю или Монако, которым предстоит для этого одолеть РБ Зальцбург (2:1 в пользу "быков", после первой игры) и Шахтер соответственно.

"Парни с западных окраин" и "монегаски" имеют в своем активе 7 и 36 баллов соответственно, поэтому позициям украинской команды угрожать не могут, а вот у Шахтера баллов уже больше, чем у извечного соперника по внутренней арене и турецкого Бешикташа, идущего перед ним (49).

Таким образом, успех любого коллектива из вышеназванной пары отправит Динамо в четвертую корзину при жеребьевке.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится в Харькове на ОСК Металлист 25 августа в 22:00 по киевскому времени.

Ознакомиться с предматчевым раскладами вы можете с помощью нашего анонса, а непосредственно следить за ходом событий данной игры можно будет в нашей текстовой трансляции.