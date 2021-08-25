Бондаренко и Фернандо попали в заявку Шахтера на ответный матч против Монако

Подопечные Роберто Де Дзерби намерены сделать последний шаг ко групповому раунду Лиги чемпионов.

В рамках ответного поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА донецкому Шахтеру предстоит в Харькове на ОСК Металлист принять французский Монако, на фоне победы на поле соперников со счетом 1:0.

Незадолго до предстоящего поединка, "горняки" понесли серьезную кадровую потерю — операцию на мениске был вынужден перенести основной голкипер команды Анатолий Трубин, который теперь пропустит около полутора месяцев работы с командой.

Его место в заявке на предстоящую игру занял Алексей Шевченко, однако основным выбором для Де Дзерби все равно, предположительно, является Андрей Пятов. Также, можем отметить включение в итоговую заявку Артема Бондаренко и Фернандо.

Заявка Шахтера на ответную игру против Монако:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится в Харькове на ОСК Металлист 25 августа в 22:00 по киевскому времени.

Ознакомиться с предматчевым раскладами вы можете с помощью нашего анонса, а непосредственно следить за ходом событий данной игры можно будет в нашей текстовой трансляции.