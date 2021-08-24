Монако огласил заявку на ответный матч с Шахтером

В список заявленных футболистов на игру с "горняками" попали 22 исполнителя.

Монако на своем официальном сайте объявил заявку на предстоящий ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

В заявку команды Нико Ковача попали 22 исполнителя, среди которых нашлось место российскому полузащитнику Александру Головину, о котором спрашивали наставника "горняков" Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится завтра, 25 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась победой "горняков" со счетом 1:0.