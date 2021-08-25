Шахтер — Монако. Накануне

Football.ua анонсирует ответный матч донецкого шахтера против Монако в рамках квалификации плей-офф Лиги чемпионов.

Именно в этот день украинские болельщики узнают, сколько же команд в этом году попадет в групповой этап Лиги чемпионов от Украины. Донецкий Шахтер довольно неожиданно одержал минимальную победу на выезде 1:0 и имеет неплохие шансы пройти дальше.

Шахтер – Монако

Среда, 25 августа, 22:00. ОСК Металлист, Харьков. Энтони Тейлор (Англия) – главный арбитр встречи. Трансляция на MEGOGO.

Донецкий Шахтер в первом поединке в первые 20-30 минут показал образцово-показательный агрессивный смелый атакующий футбол и чем-то обескуражил своего соперника. Именно в этот период времени "горнякам" удалось забить единственный гол в игре. Дальше Монако сумело выровнять игру, а в последствии и завладеть игровой инициативой, но в этой игре превосходно проявил себя молодой голкипер донецкой команды Анатолий Трубин, который так и не позволил хозяевам поля распечатать его ворота.

Напомним, что Трубин получил травму и выбыл на длительное время, потому в Харькове в воротах мы точно увидим Андрея Пятова. На неделе появлялась информация о том, что Шахтер предпринимал отчаянные попытки купить голкипера Ворсклы Дмитрия Ризныка, которым рассчитывают заменить на ближайшее время Трубина. Состоится этот трансфер или нет пока непонятно, а вот в матче против Монако уж точно мы никого кроме Пятова в воротах не увидим. Опытный голкипер появился в воротах Шахтера в матче чемпионата против Черноморца и, хотя он не пропустил, все же несколько тревожных ошибок допустил, которые наталкивают на очень не радужные перспективы в предстоящем поединке.

Ведь именно в первом матче против Монако Трубин удивил своей хладнокровностью, действуя под прессингом соперника. Пятов же имел проблемы с прессингом со стороны футболистов Черноморца. Возможно, сказалось отсутствие игровой практики. Игра покажет.

Шахтер не из тех команд, которые будут отталкиваться от счета первого матча и строить глухую оборону без мыслей про атаку с первых минут. Опять же напоминаем, что правило выездного гола не действует с этого сезона.

Первый матч показал, что тренерский штаб Шахтера знает, как действовать против монегасков. Есть ощущение, что донецкий клуб, как минимум, не проиграет в этом поединке.

Ориентировочные составы команд

Шахтер: Пятов – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон, Антонио, Педриньо, Тете, Соломон – Траоре

Монако: Маецки – Сидибе, Бадьяшиль, Павлович, Энрике – Мартинш, Чуамени, Лукас, Головин – Фолланд Бен Йеддер

Форма команд в последних 5 матчах

История личных противостояний

Всего игр: 3 (2 победы Шахтера, 1 победа Монако)

Разница забитых и пропущенных голов: 3-3

Самый результативный матч: победа Шахтера 2:1 (1979)

Комментарии перед матчем

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Дополнительная мотивация? У всех есть большая мотивация – и у нас, и у Монако. Мы должны играть именно так, как умеем и знаем. Мы не должны думать о первом матче против Монако. Завтра нужно сыграть очень важный матч и нам не нужно думать о первой встрече.

Ситуация с Трубиным? Трубин получил травму. У него уже была операция. Очень жаль, потому что это молодой футболист, который очень хорошо сыграл в начале сезона. Но у нас есть Пятов. Мы очень верим в него, поэтому можем на него рассчитывать завтра".

Главный тренер Монако Нико Ковач:

"Мы по-прежнему верим в свои шансы, потому что 70 минут доминировали и так нужно сыграть в ответном матче. Нет причин думать, что мы не можем пройти дальше. Еще перед игрой я сказал, что есть два матча, и, возможно, нам придется играть больше 180 минут, если мы доберемся до дополнительного времени".

Вратарь Шахтера Андрей Пятов:

"Обстановка в команде хорошая. Тренер пришел со своим видением, все учимся, воспринимаем. Конечно, злость в матчах должна быть повыше, агрессия. Но это все дело времени. Все понимаем, что сейчас за матч. Отнесемся к нему со всей ответственностью.

Вызов в сборную Украины после возможного завершении карьеры в национальной команде? Давайте тему сборной будем обсуждать в четверг — хорошо? Сейчас у нас матч с Монако, очень важный. Все готовимся и думаем только о нем".

Полузащитник Монако Орелиен Чуамени:

"Мы поедем в Харьков, чтобы побеждать. Если мы все сделаем хорошо, у нас все получится, но есть определенные вещи, которые нам нужно исправить в первую очередь".

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua