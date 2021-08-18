Сидибе: Мы проиграли первый матч Шахтеру, но осталось еще 90 минут

Защитник "монегасков" поделился своими мыслями после поражения от Шахтера.

Защитник Монако Джибриль Сидибе прокомментировал поражение "монегасков" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (0:1).

"Это был матч Лиги чемпионов, где каждый игрок должен повышать свой уровень и быть готовым в любую минуту. Конкретного объяснения провальной игры в первые 20 минут у меня нет. Возможно, мы не сосредоточились. Мы проиграли первый матч, но осталось еще 90 минут. Раньше мы выходили из сложных ситуаций, например, я помню матч с Манчестер Сити в 2017 году. Понадобится очень хороший матч.

Игра вратаря Шахтера Трубина? Он сделал этот матч и был хорош в нужное время. Мы изо всех сил пытались реализовать свои возможности. Мы на правильном пути. Даже в случае победы результат не был бы окончательным. У нас много надежд. Придется постараться.

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Ответная игра? Мы должны быть все время сосредоточены и избегать ошибок. Важно забивать голы. Наша задача — проявить решимость, а также сделать еще больше в атаке и проявить решительность на последних 30 метрах.

У нас был хороший прошлый сезон. Немного утомляет напряженный график матчей, но мы нацелены на Лигу чемпионов. За нами тренер. Я сказал своим партнерам по команде, что ничего еще не закончено. Придется действовать агрессивно и провести очень хорошую игру в гостях", — приводит слова Сидибе официальный сайт Монако.

Напомним, ответная игра Шахтер — Монако пройдет в Харькове, 25 августа.