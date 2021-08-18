Педриньо: Монако — большая команда, но мы верили в свой футбол

Бразильский хавбек "горняков" поделился своими эмоциями после победы над Монако.

Полузащитник донецкого Шахтера Педриньо прокомментировал победу своей команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов над Монако (1:0), в котором он отметился единственным голом.

"На самом деле ни один матч никогда просто не дается. Монако – большая команда, в ней выступают квалифицированные игроки, которым сложно противостоять. Отдавали себе отчет, что будет нелегко, но знали, что у нас в команде собраны не менее квалифицированные исполнители, и верили в свой футбол. Наш стиль игры помог победить, очень рад, что в первом матче одержали верх. Надеюсь, добьемся результата и в ответном поединке и пройдем дальше.



Самочувствие после травмы? Я прекрасно знал, что на все сто процентов к этому матчу, к сожалению, готов не буду, но хотелось помочь партнерам. И это самопожертвование в конечном итоге сработало. Спасибо всем, спасибо медицинскому департаменту клуба. Мы забили гол и добились хорошей победы. Поздравляю партнеров по команде и тренерский штаб!



Дебютный гол за Шахтер в Лиге чемпионов? Очень крутые эмоции, я счастлив! Прекрасно знаем, насколько для клуба важен этот турнир, насколько важно побеждать и проходить дальше. Эмоции переполняют. Хочу поблагодарить Бога и семью за то, что они меня поддерживают. Спасибо им всем", — приводит слова Педриньо пресс-служба "горняков".

Видеообзор матча Монако — Шахтер доступен для просмотра на Football.ua.