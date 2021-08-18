Де Дзерби: У Шахтера есть традиции, мы их должны уважать и пробиться в групповой раунд

Наставник Шахтера охарактеризовал прошедший матч.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Монако в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Шахтер – это не Реал. Средний возраст у наших игроков – 22 года. Монако закончил прошлый сезон на третьем месте в Лиге 1. Они выиграли ранее два раза у ПСЖ.

25 минут мы играли очень хорошо, потом начали терять уверенность. Игроки Монако начали, наоборот, ее приобретать.

Во втором тайме мы могли создать несколько контратак, но у нас не было оптимальное состояние, особенно у Тете и Соломона".

" Сегодня все сыграли очень хороший матч. Мы можем улучшить физическое состояние, можем улучшить конструкцию и развитие игры, чтобы соперники теряли свои позиции. Но я сегодня не могу ничего сказать футболистам, потому что они отдались на сто процентов. Наша цель – играть каждый матч 90 минут как сегодня первые 25.

Трубин сыграл грандиозный матч. Он молодой, но показал свои силы. Играл очень хорошо, как и все остальные.

В этой паре нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, поэтому не думаем об этом. Будет очень сложно. Монако приедет, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. У Шахтера есть традиции, мы их должны уважать и пробиться в групповой раунд".

Есть много факторов, не зависит от физического состояния. Футболисты знают, что делать на поле.

"Мы тренируемся всего два месяца, это мало времени. Чтобы прогрессировать, мы должны работать. Сегодня было очень жарко, несколько игроков были уставшими. Соломон и Педриньо были после травмы. Когда улучшим физическое состояние, тогда и сможем играть все 90 минут как первые 25.

Можем говорить, что Трубин молодой, но если мы играем с рисками, это больше плюс для команды. Все игроки принимают свои риски. В Генке, когда мы заработали пенальти, Трубин начинал атаку. Когда жестко прессингуют, тогда надо играть коротко или верхом. Я предпочитаю играть коротко", — сказал Де Дзерби.

Видео гола и обзор матча Монако — Шахтер можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.