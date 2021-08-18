Марлон: Отличный результат, то, чего мы хотели

Футболист оценил победу в Монако.

Защитник донецкого Шахтера Марлон прокомментировал победу над Монако в квалификации ЛЧ.

"Сегодняшний результат — отличный результат. Это то, чего мы хотели — сыграть хорошо. Думаю, мы сможем улучшить ситуацию в ответном матче

Наш вратарь провел отличную игру. То, как он играл ногами, и хорошие сейвы... Они придавали смелости всей команде", — сказал Марлон.

Видео гола и обзор матча Монако — Шахтер можно смотреть на Football.ua.

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