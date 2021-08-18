Ковач — о Трубине: Он станет отличным вратарем

Главный тренер Монако Нико Ковач оценил игру вратаря донецкого Шахтера Анатолия Трубина, который стал одним из творцов победы дончан над соперником.
"Я видел нарезки игры Трубина. Очень спокойный, очень уверенный. Я бы сказал, что он особенный. Такая игра в 20 лет. Вы видите как он играет в чемпионате — мы увидели, как он сыграл сегодня.
Трубин станет отличным вратарем. Пятов – номер два в Шахтере, а я сыграл против него много игр и знаю: если Пятов проигрывает конкуренцию, то это должен быть очень хороший вратарь.
Надеюсь, что во второй игре он не будет играть также отлично", — сказал Ковач на послематчевой пресс-конференции.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.