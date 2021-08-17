Шахтер минимально обыграл Монако

Подопечные Роберто Де Дзерби обеспечили себе комфортный задел перед ответной игрой.

Квалификация к еврокубковым состязаниям — достаточно ответственный и тяжелый процесс, который дается далеко не каждой команде. Украина в новом сезоне уже успела это прочувствовать на примере полтавской Ворсклы и ковалевского Колоса, боровшихся за места в Лиге конференций УЕФА, после чего все внимание перешло к остальным двум участникам, еще не забронировавшим себе места в каком-либо турнире. И если о луганской Заре мы будет говорить несколько позже, то вот донецкий Шахтер в отчетный вечер нас интересовал очень даже сильно.

Последним соперником у "горняков" на пути к ранее бывшей привычной для них группе ЛЧ жребием был выбран французский Монако — "бронзовый" призер прошлого розыгрыша своего национального первенства, крайне нестабильный, но достаточно амбициозный коллектив. О "монегасках" можно было говорить много на тему превосходящей стоимости состава, статусности Лиги 1, в которой они выступают, и многом другом.

Однако, результаты команды Нико Ковача на старте сезона вряд ли устраивали именно во французской лиге. В Европе, наоборот, у Монако было все очень даже беззаботно, что в полной мере ощутила на себе пражская Спарта на предыдущем этапе. Шахтеру с бельгийским Генком тоже было несладко, но дончане перешагнули через неудобного соперника ценой неожиданного поражения от Александрии (1:2), после которого доходчивые намеки Де Дзерби таки сумели вселить в головы футболистам правильные идеи.

Достаточно интенсивное начало поединка на первых порах тревожило фанатов Шахтера — Монако построил очень высокую линию прессинга, поэтому были сомнения, что команда справиться с нервами под таким напором. Однако, уже к девятой минуте стало понятно, что на данном этапе сезоне французский коллектив не способен долго выдерживать подобные темп игры, поэтому "горнякам" удалось непросто отбросить их к центральной линии, но и первыми создать реальный голевой момент. Удар Матвиенко на седьмой минуте с левого фланга штрафной из-под ближней штанги должен был доставать Майевский.

"Монегаски" действовали интервальными периодами из-за обозначенных выше причин, поэтому Шахтеру удавалось заполнять промежутки их физически спадов собственной игрой на контроле. Что примечательно, это был совершенно не стиль рядового матча УПЛ, при котором дончане точно знали, что сумеют забить свой гол, поэтому куда больше играли с акцентом на завершение. Увертюра Педриньо на 19-й минуте это лишь доказала. Бразилец пошел до конца в центр чужой штрафной, после стенки с Соломоном, и каким-то чудом не только просочился мимо центральных защитников, но и нанес завершающий удар в правый угол.

Хозяева поля поняли, что шутки с соперниками плохи, а потеря концентрации может стоить им уж слишком дорого. Как итог, середину первого тайма "оранжево-черные" прошли с колоссальными усилиями, но Трубин и оборона, в совокупности с неудачными попытками ударов с острых углов от соперников, сумели пройти этот отрезок без потерь. Наверное, один из ключевых в этом матче в целом.

Играть с остро атакующим Педриньо во второй половине не было особого смысла, так как Шахтер планомерно начал перестраиваться под выпады через длинный пас еще под конец первого тайма. Именно поэтому Де Дзерби отправил только восстановившегося после травмы игрока отдыхать, а вместо него на поле появился Алан Патрик. Шахтер потерял в изящности на этой замене, хотя по первым минутам после перерыва было сложно сказать, что украинская команда думала об этом компоненте игры всерьез.

Трубину пришлось спасать уже с первого захода со смещением от Головина, которому на 46-й минуте впервые позволили сблизиться в таком стиле со штрафной на опасную дистанцию. Дальше — был удар Бен Йеддера с острого угла на правом фланге, с которым Анатолий справился благодаря удачной игре ногами, а мы лишний раз перевели дух. Тут, однако, стоит отметить, что интенсивность создания моментов у ворот гостей была не такая уж и высокой, что позволяло говорить о том, что коллектив Де Дзерби выдерживает темп атак соперников в большинстве случаев.

При этом, Шахтер в середине второго тайма сумел выдавить оппонентов за центральную линию в очередной раз в этот вечер, и даже немного подышал в атаках. К сожалению, какого-либо реального конструктива перед чужими владениями мы так и не увидели, поэтому к финальному отрезку матча дончане вновь опустились ко своей штрафной, а соперники создали наиболее опасный момент за всю игру — Боаду со входа в левый фланг штрафной пробил в ближний угол низом, а Трубин перевел в штангу, тем самым сохранив важный счет для своей команды.

Ответная игра между донецким Шахтером и французским Монако пройдет на поле ОСК Металлист 25 августа. Время начала матча аналогичное — 22:00 по Киеву.Монако —0:1Педриньо, 19Маевский — Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Мартинш (Диатта, 67), Фофана (Жан Лукас, 46), Тчуамени, Головин (Диоп, 60) — Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антонио — Тете (Марлос, 89), Педриньо (Алан Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 89).Предупреждения: Степаненко, Алан Патрик.