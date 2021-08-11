Траоре забил 200-й гол Шахтера в Лиге чемпионов

Также Лассина является единственным легионером из Буркина-Фасо, который забивал в составе украинского клуба в еврокубках.

Вчера, 10 августа, Шахтер обыграл бельгийский Генк (2:1) в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

В этом противостоянии форвард "горняков" Лассина Траоре забил юбилейный мяч донецкого клуба. Это был 200-й гол Шахтера в еврокубковых поединках.

В домашних встречах Шахтер забил 111 голов, а в гостях — 90. Самым результативным игроком "горняков" в еврокубках является Луис Адриано, на счету которого 21 мяч.

Также Траоре является единственным футболистом из Буркина-Фасо, который забил в составе украинского клуба в еврокубках.

Напомним, в матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Монако.