Тете "раздел" бельгийский фланг и не дал шансов бельгийцам на успех: анализ матча Шахтер — Генк

Football.ua анализирует поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Генком.

После выездной победы Шахтера в Бельгии над Генком не было уверенности в простом проходе команды Роберто Де Дзерби. Соперник Шахтера на своем поле показал себя достаточно серьезным оппонентом, у которого есть свои сильные стороны.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании InStat.

Самым опасным в составе Генка по-прежнему оставался Пол Онуачу. Африканский великан на острие атак бельгийской команды вновь имел свои возможности для взятия ворот, но не воспользовался ими. И не сказать, что Шахтер не знал об опасных сторонах этого форварда, "горняки" делали все от них зависящее, но, к сожалению, Онуачу свои моменты находил достаточно регулярно.

Первый типичный момент для своего нападающего бельгийцы создали на 25-й минуте матча. Очередной фланговый навес в зону Онуачу. Странно, что в такой ситуации никто из защитников Шахтера не играет с ним плотно.

Спасло то, что партнер Онуачу Хейнен набежал на ближнюю штангу и пробил головой сам.

Также форвард Генка при подаче с углового нашел вариант открыться на ближнюю штангу и пробил головой прямо в перекладину, от нее мяч вылетел обратно в поле. Несколько сантиметров вниз и мяч был бы в сетке.

А вот еще один любопытнейший момент.

При подаче со штрафного с Онуачу персонально играет Марлос! И что же происходит дальше? Правильно, Марлос остается на месте, а форвард Генка без сопротивления пробивает по воротам.

И тут сразу возникает несколько вопросов. Вопрос о том, почему Марлос не добегает со своим игроком, можно считать риторическим, но есть и другой, почему с самым опасным футболистом при стандартах играет Марлос? Как такое вообще могло произойти?

Вот в принципе уже три момента, которые при удачном стечении обстоятельств вполне могли стать голевыми. Этих голов Онуачу хватило бы для прохода Генка в следующую стадию турнира. Конечно, реализация моментов – это тоже очень важно в футболе и их еще нужно забить. Мы же показали эти эпизоды с участием форварда Генка, чтобы было понимание – у Шахтера далеко не все в порядке при игре в обороне.

Теперь же перейдем к хорошему. Выходы Шахтера из обороны в атаку с дальнейшими быстрыми атаками "горняков" были практически образцово-показательными. Тренерский штаб "оранжево-черных" понимал, что Генк будет пытаться прессинговать высоко большими силами и необходимо придумать, как быстро без потери контроля мяча и на скорости выходить из-под этого давлени.

Шахтер очень часто задействовал Трубина, заманивая все больше футболистов Генка на свою половину поля.

И как только ситуация становилась опасной, Шахтер находил отличные возможности для вертикальных передач и последующих контратак.

"Горняки" словно пружина постепенно прижимались с мячом к своим воротам и в определенный момент выстреливали. По этой причине у Шахтера целых 11 быстрых атак в матче против 6 у Генка. И эти атаки как раз были самыми опасными в исполнении Шахтера. Безошибочно действовать под прессингом, конечно же, не получилось, но при этом не было критических ошибок в опасной близости к воротам. Если Шахтер и терял мяч, то чаще делал это во второй трети поля.

Если же мы посмотрим на статистику, то увидим, что Шахтер все-таки отталкивался от результата первого матча и больше думал про оборону. Сложно вспомнить в матче с каким соперником "оранжево-черные" владели мячом меньше.

А теперь о главном – индивидуальные действия Тете на фланге обеспечили Шахтеру бесперебойное создание голевых моментов. Бразилец в какой-то момент поймал кураж и нанизывал своих соперников одного за другим. Прекрасные действия Тете на фланге привели к первому голу, еще несколько голов вполне могли быть забиты еще с этого фланга. Тете 23 раза вступал в единоборства (на втором месте по этому показателю у Шахтера Педриньо (36 минут игры) – 13; к слову, у Марлоса 0 единоборств за почти 25 минут матча), Тете 12 раз шел в обводку при эффективности 83%. У него в этом поединке получалось все и даже больше, но частенько он передерживал мяч и подолгу не хотел с ним расставаться, больше всех пробивал по воротам – 6 раз, игнорируя партнеров в более выгодных позициях.

Если же тренерский штаб Роберто Де Дзерби придумает, каким образом удачный дриблинг Тете в будущем конвертировать в пользу для команды на табло, то именно этот игрок может стать новым системообразующим футболистом Шахтера в предстоящем сезоне.

Генк был пройден не без проблем, но и без сверхусилий. Дальше Монако, где необходимо исключить все свои оплошности в обороне и повысить реализацию впереди. Тогда можно будет рассчитывать на успешный исход этого двухматчевого противостояния.

Сергей Горбаченко, Football.ua