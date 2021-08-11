Шахтер — Генк. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Первый этап на пути ко групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА пройден. Такой простой итог можно сделать, исходя из двухматчевой серии противостояний донецкого Шахтера и бельгийского Генка. Радоваться или нет данному успеху подопечных Де Дзерби — тут каждый читатель может решать для себя самостоятельно. Команда взяла пробу пера под руководством нового наставника и на международной арене, и это уже достаточно большой шаг в истории развития их отношений.

Что же касается самой игры, то на данном этапе "горнякам" подходит прилагательное "неожиданные" в качестве характеристики. А вот каким будет смысловое наполнение этой оценки — решается не просто перед каждой новой игрой, но и непосредственно на футбольном поле. Очень нестабильными видятся "оранжево-черные" на данный момент, оттого, наверное, и есть достаточно сильная тревога перед французским Монако на следующем раунде.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 6,5. Перед голкипером Шахтера в отчетный вечер возникало не так уж и много серьезных вызовов, но без работы он точно не оставался. Все эти подачи в надежде найти голову Онуачу, регулярные стандартные положение и прочие моменты составляли общий объем работы для Трубина, с которым ему удалось справиться полностью. Эпизод с пропущенным голом вряд ли лежит в зоне ответственности Анатолия, а там, где его участие было необходимо, он справлялся достаточно уверенно.

Додо — 7,5. К правому защитнику "горняков" не возникало вопросов по ходу всего поединка, вплоть до момента с пропущенным голом, так как непосредственно из его зоны отдавался голевой прострел. Додо показал лучшие образцы своей игры на фланге с точки зрения атакующих действий, так как Ито располагался на противоположной стороне поля, а подключения Артеаги не были настолько активными, как в первой игре. Именно пас бразильца стал ключевым для гола Траоре, что фактически можно было говорить и при втором результативном ударе Шахтера. Да и полноценный голевой прострел мог остаться на его счету, но Сикану не повезло с завершением.

Марлон – Витао — 5,0. С центром обороны Шахтера в этой игре все было совершенно не в порядке. Витао несколько раз потерял позицию, Марлон регулярно затягивал с совершением передач на любую дистанцию, а моменты у форвардов Генка непосредственно перед вратарской Трубина — пламенный привет данной паре футболистов. Шахтер мог уйти и не с одним пропущенным мячом с поля, но чудом обошелся без лишних нервов. Что делать с этим Де Дзерби в кратчайшие сроки подготовки к Монако? На данный момент, совершенно непонятно.

Николай Матвиенко — 5,5. Пока мы считали, что Ито был выведен из игры якобы качественно работой обороны дончан, мы не вспоминали о действиях Матвиенко в обороне, а его подключения в атаку носили исключительно ознакомительный характер. Даже в той ситуации, где он начал накручивать оппонентов у лицевой, но так и не обострил. Однако, как только навесы из зоны левого защитника Шахтера посыпались во владения Трубина, то тут уже от критики украинцу было не убежать. В завершающей фазе поединка его позиция органично вписывалась в проблемную линию защиты "горняков".

Майкон — 6,0. Бразилец в отчетной игре занимался исключительно разрушением, поэтому мало оказывался в объективах телекамер, и мы фактически не видели активного перемещения у чужой штрафной с его стороны. Сказать, что в сторону ворот Шахтера что-то приходило из опорной зоны, можно было только в отношении удара Хейнена еще из первого тайма, но в остальном игра Майкона не вызывала особых вопросов.

Маркос Антонио — 6,5. Миниатюрного бразильца вновь бросили играть против крепких соперников, да еще и не гнушавшихся фолить на игроках Шахтера при любой удобной возможности. Однако, именно ловкость способствовала полузащитнику в эпизоде с голом, и этот момент был чуть ли не единственным примером его активного подключения непосредственно в чужие владения.

Тете — 7,5. Правый атакующий хавбек Шахтера был одним редких игроков на поле, кого завели в начале поединка, и так и он и пробегал в атаке вплоть до финального свистка. При этом, в положительном ключе поражает холодная голова Тете, а момент с явной провокацией Лукуми в конце первого тайма лишь подчеркнул эту положительную черту характера футболиста. На его счету оказался голевой пас по итогам ответного матча, а могли бы быть еще и пару голов, но в завершении не хватало акцентов. Однако, и это нельзя не отметить, при всем буйстве обманных движений непосредственно в чужой штрафной от бразильца, команда Тете катастрофически теряет скорости атак, как только мяч оказывается под его контролем.

Алан Патрик — 6,5. Полузащитник с капитанской повязкой показал себя действительно одним из лидеров команды на поле. Еще в начале первого тайма Патрик смело затаскивал мяч внутрь чужой штрафной, благодаря чему и создал редкий голевой шанс для себя в этой игре. После перерыва Алан постепенно начал уставать, поэтому и решение о его замене пришло в голову Де Дзерби достаточно бысто.

Педриньо — 6,5. Агрессивно атакующего бразильца команды Де Дзерби подло вывели из игры ровно таким же способом, как в первом матче бельгийцы избавились от Соломона. Хотелось бы, что бы Педриньо избежал участи израильтянина, однако без его участия было заметно, что атакующая линия Шахтера заметно потускнела. Это мог быть хороший поединок для новичка дончан, но соперники вывели его из строя.

Лассина Траоре — 7,0. Форвард Шахтера практически не имел возможностей в первом поединке, поэтому сразу два шанса для гола на НСК Олимпийский были для него действительно рогом изобилия. В 100%-й голевой ситуации Траоре не сплоховал, а в моменте со вторым голом дончан необходимо было еще и изловчиться пробить так, как это ему удалось. В остальных моментах Лассина был не настолько заметен, как в стартовых матчах сезона — команда решила фактически отказаться от игры через столба, поэтому буркинийцу приходилось просто искать возможности для завершения.

Георгий Судаков — 5,0. Юному полузащитнику Шахтера вновь предложили сыграть на позиции, для которой ему явно не хватает скоростных данных, а также принципиальной заточенности на действиях именно на фланге. Безусловно, решение итальянского наставника о выходе Георгия было спонтанным, а условный последующий перевод Патрика данную левый фланг атаки завершился бы аналогичными Судакову последствиями. По психологии исполнителя, возможно, этот матч нанесет определенный удар, но это был тот случай, когда обстоятельства оказались явно не на его стороне.

Евгений Коноплянка — Марлос — 6,0. Пара украинцев появилась на поле чуть меньше, чем на полчаса игрового времени, и каждый из них успел запомниться в атакующих действиях, но сделал это с разной эффективностью. Очевидно, что Коноплянке не пошли на пользу очередные месяцы отсутствия на футбольном поле, но игрок левого фланга атаки все равно пытался обострять в доступном для него стиле. Что касается Марлоса, то особых чудо-пасов от него мы не дождались, хотя попытки были, поэтому его выход на поле можно просто назвать "рабочим".

Тарас Степаненко и Даниил Сикан — две последние замены от Де Дзерби были попыткой стабилизировать игру, и если Тарас на привычной для него позиции ровно в такой же степени привычно растворился на общем плане, то форвард чуть не стал автором забитого мяча, но голкипер соперников выстоял в ближнем бою.

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