Шахтер сыграет с Монако в плей-офф Лиги чемпионов

"Горняки" померяются силами с командой Нико Ковача.

По завершению третьего раунда плей-офф Лиги чемпионов стало известно, что донецкий Шахтер сыграет в раунде плей-офф против Монако.

"Горняки" в третьем раунде оказались сильнее бельгийского Генка (4:2 по сумме двух матчей — 2:1, 2:1).

Что касается Монако, то подопечные Нико Ковача расправились с пражской Спартой, добыв победу 5:1 по сумме двух игр (2:0, 3:1).

В ответной встрече за монегасков голами отличились Мартинш на 50, Головин на 56 и Диоп на 81 минуте. У Спарты голом отличился Кларссон на 78 минуте игры.

Монако - Спарта 3:1

Голы: Мартинш, 50, Головин, 56, Диоп, 81 - Кларссон, 78