Шахтер примет Монако в Харькове

Игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдет 25 августа.

25 августа донецкий Шахтер проведет ответный домашний поединок против Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча должна была пройти на киевском НСК Олимпийский, но из-за концерта ко Дню независимости Украины, который пройдет днем ранее, игра "горняков" была перенесена в Харьков.

"Фактически в период с 20 по 25 августа на НСК Олимпийский будет огромное количество сценических конструкций для проведения концерта к 30-летию независимости Украины. Это прямая причина переноса.

Почему Харьков? Арена Львов занята – там тоже будет концерт. К тому же у нас в принципе был подписан предварительный договор о том, что ОСК Металлист является резервным стадионом для проведения еврокубковых матчей", — сказал директор департамента эксплуатации ООО Шахтер-Сервис Вадим Гунько.

Первая встреча между Монако и Шахтером состоится 17 августа.