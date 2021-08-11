Фабрегас: Будем много работать ради победы над Шахтером

Полузащитник будущего соперника дончан на пути в групповой раунд Лиги чемпионов поделился эмоциями от предстоящей игры.

Накануне, французский Монако закрепил за собой право принять участие в финальном раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА, повторно обыграв пражскую Спарту в двухматчевой дуэли (3:1).

Следующим соперником "монегасков" на пути ко групповому этапу будет донецкий Шахтер, а своими ожиданиями от противостояний с "горняками" уже поделился опытный полузащитник команды Нико Ковача Сеск Фабрегас.

"Спарта — отличный агрессивный и физически выносливый коллектив, который также обладает высокой степенью организации. В первом тайме они могли нас наказать раз или два, так как малейшие наши ошибки в таком турнире, как Лига чемпионов, всегда близки к фатальным. Нам нужно учиться на этих уроках.

Победа в домашнем матче была важна и с той точки зрения, что придала нам дополнительной уверенности. Наше дело образца прошлого сезона еще не завершено, а выступать в Лиге чемпионов является нашей главной целью. Ближайшие две недели мы будем очень много работать ради того, чтобы обыграть Шахтер.

Сейчас только начало сезона, поэтому тренер дает мне нагрузку дозировано. Я все еще чувствую, что смогу составить конкуренцию в этой команде, поэтому продолжаю за нее выступать. Я готов к новым вызовам, но все решает наставник", — подытожил испанец.

Сеск не остался в стороне и от перехода Лионеля Месси, его экс-партнера по Барселоне, в ПСЖ: "Так как я из Барселоны, то смотреть за ее игрой без Лео мне будет очень сложно. Однако, это жизнь. Для Лиги 1 этот трансфер, безусловно, положителен, так как выводит ее на новый уровень. Партнеры по команде много спрашивают меня о Месси, и они очень ждут возможности против него сыграть.

Этот трансфер — вызов и для нас тоже. Мы играем за Монако, и хотим побеждать всегда. Не могу дождаться момента, когда удастся сыграть против ПСЖ с Лео в составе".

Такая возможность у Фабрегаса будет, ориентировочно, 12 декабря, в рамках 18-го тура французской Лиги 1, а вот матчи против Шахтера для его команды пройдут уже очень скоро — 17 и 24 августа соответственно.