Ковач — о Шахтере: Они фавориты, но мы верим в свои силы и свои качества

Специалист оценил предстоящую игру в ЛЧ.

Главный тренер французского Монако Нико Ковач прокомментировал предстоящие матчи в плей-офф раунде Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Сначала нужно подготовиться к Лорьяну, а потом думать о Шахтере. В прошлом сезоне мы увидели, какая это была классная команда, они дважды обыграли Реал, у них много бразильских игроков, с новым тренером Роберто Де Дзерби. Это самая сложная команда, с которой нам придется встречаться в плей-офф.

Шахтер - грозный соперник, привыкший к этим встречам в Лиге чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы, в свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы счастливы сыграть в этом матче, но как тренер я думаю в первую очередь о Лорьяне в пятницу", — сказал Ковач.

В третьем раунде плей-офф Лиги чемпионов Монако прошел пражскую Спарту с общим счетом 5:1 по двум матчам.

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