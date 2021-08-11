Шахтер — Генк 2:1 Видео голов и обзор матча

Шахтер в рамках поединка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов повторно обыграл Генк и прошел в следующую стадию.
"Горняки" открыли счет благодаря точному удару Траоре из убойной позиции после паса Тете, а удвоили преимущество после гола Маркоса Антоно во втором тайме.
Бельгийская команда смога отыграть один мяч, но не более.
Предлагаем вам видео голов и обзор матча:
Шахтер — Генк 2:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Траоре, 27, Маркос Антонио, 76 — Дессерс, 90
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик (Марлос, 67), Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 85).
Генк: Вандервоордт — Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Артеага — Торстведт (Трезор, 62), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 61) — Ито (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсил, 82), Бонгонда.
Предупреждения: Судаков, Трубин, Витао — Лукуми, Муньос.