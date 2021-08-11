Шахтер — Генк 2:1 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер в рамках поединка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов повторно обыграл Генк и прошел в следующую стадию.

"Горняки" открыли счет благодаря точному удару Траоре из убойной позиции после паса Тете, а удвоили преимущество после гола Маркоса Антоно во втором тайме.

Бельгийская команда смога отыграть один мяч, но не более.

Предлагаем вам видео голов и обзор матча:

Шахтер — Генк 2:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Траоре, 27, Маркос Антонио, 76 — Дессерс, 90



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик (Марлос, 67), Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 85).



Генк: Вандервоордт — Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Артеага — Торстведт (Трезор, 62), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 61) — Ито (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсил, 82), Бонгонда.



Предупреждения: Судаков, Трубин, Витао — Лукуми, Муньос.