Шахтер повторно обыграл Генк и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

10 августа 2021

Шахтер — Генк, фото ФК Шахтер Донецк

Подопечные Роберто Де Дзерби повторили счет первого поединка в Бельгии.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Шахтер — Генк 2:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Траоре, 27, Маркос Антонио, 76 — Дессерс, 90

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик (Марлос, 67), Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 85).

Генк: Вандервоордт — Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Артеага — Торстведт (Трезор, 62), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 61) — Ито (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсил, 82), Бонгонда.

Предупреждения: Судаков, Трубин, Витао — Лукуми, Муньос.
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