лента новостей

22:35

Коноплянка впервые за пять месяцев сыграл за Шахтер

22:26

Шахтер повторно обыграл Генк и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

22:15

Лига чемпионов. Шериф сенсационно прошел Црвену Звезду, Славия обыграла Ференцварош

21:25

Педриньо получил травму в матче против Генка

21:25

Яремчук — в запасе Бенфики на матч против Спартака

20:30

Шахтер — Генк: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

19:17

Алан Патрик сыграет с первых минут в ответной игре против Генка

11:28

Исмаили и Коноплянка — в заявке Шахтера на матч с Генком

06:24

Президент Генка: Шахтер — это настоящий уровень Лиги чемпионов

01:55

Матвиенко: Должны у себя дома добыть хорошую победу