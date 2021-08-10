Шахтер повторно обыграл Генк и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
10 августа 2021
Подопечные Роберто Де Дзерби повторили счет первого поединка в Бельгии.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Генк 2:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Траоре, 27, Маркос Антонио, 76 — Дессерс, 90
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик (Марлос, 67), Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 85).
Генк: Вандервоордт — Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Артеага — Торстведт (Трезор, 62), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 61) — Ито (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсил, 82), Бонгонда.
Предупреждения: Судаков, Трубин, Витао — Лукуми, Муньос.