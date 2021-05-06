Маунт стал первым за 10 лет англичанином, забившим в полуфинале Лиги чемпионов

Хавбек Челси повторил достижение Уэйна Руни 10-летней давности.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский Челси уверенно разобрался с мадридским Реалом (2:0) после ничьи 1:1 в первой игре.

В этом противостоянии забитым голом отметился полузащитник "синих" Мейсон Маунт, который забил в ворота "сливочных" на 85-й минуте.

По информации пресс-службы УЕФА, Маунт стал первым англичанином за 10 лет, которому удалось отметиться голом в полуфинале ЛЧ. В последний раз это достижение покорилось Уэйну Руни в 2011 году.

Напомним, финал Лиги чемпионов, в котором встретятся Челси и Манчестер Сити, пройдет 29 мая в Стамбуле.

Видеообзор матча Челси — Реал можно посмотреть на Football.ua.