Тухель — о Вернере против Реала: Забивай в следующем матче — и о твоих промахах тут же перестанут говорить

Наставник "синих" поделился своими мыслями об игре нападающего Тимо Вернера.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель оценил игру нападающего "синих" Тимо Вернера, который в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:1) имел стопроцентный момент, но снова не смог забить.

"Он не реализовал отличные шансы против Вест Хэма и сегодня. Безусловно, это не помогает набраться уверенности, но и постоянно сожалеть об упущенных возможностях нет никакого смысла. У миллионов людей возникают проблемы гораздо серьезнее нереализованного момента.

В этом и заключается красота спорта — завтра все начинается с начала. Сегодня мы можем быть расстроены, злы, и это нормально. Он может быть разочарован, но завтра он отдохнет, и уже после этого начинает все с начала. Он настоящий профессионал и футболист высочайшего уровня. Он много работает и часто оказывается в потенциально опасных позициях, и от этого необходимо отталкиваться.

Мы никогда не перестаем работать над собой и верить. Я думаю, что все воспринимают эту ситуацию как есть. Справиться с ней нападающему достаточно просто — забивай в следующем матче, и о твоих промахах тут же перестанут говорить", — приводит слова Тухеля официальный сайт Челси.

Напомним, ответный поединок между Челси и Реалом пройдет 5 мая в Лондоне.

Видеообзор матча Реал — Челси можно посмотреть на Football.ua.