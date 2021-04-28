Тухель — о Вернере против Реала: Забивай в следующем матче — и о твоих промахах тут же перестанут говорить

28 апреля 2021

Тимо Вернер, Getty Images

Наставник "синих" поделился своими мыслями об игре нападающего Тимо Вернера.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель оценил игру нападающего "синих" Тимо Вернера, который в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:1) имел стопроцентный момент, но снова не смог забить.

"Он не реализовал отличные шансы против Вест Хэма и сегодня. Безусловно, это не помогает набраться уверенности, но и постоянно сожалеть об упущенных возможностях нет никакого смысла. У миллионов людей возникают проблемы гораздо серьезнее нереализованного момента.

В этом и заключается красота спорта — завтра все начинается с начала. Сегодня мы можем быть расстроены, злы, и это нормально. Он может быть разочарован, но завтра он отдохнет, и уже после этого начинает все с начала. Он настоящий профессионал и футболист высочайшего уровня. Он много работает и часто оказывается в потенциально опасных позициях, и от этого необходимо отталкиваться.

Мы никогда не перестаем работать над собой и верить. Я думаю, что все воспринимают эту ситуацию как есть. Справиться с ней нападающему достаточно просто — забивай в следующем матче, и о твоих промахах тут же перестанут говорить", — приводит слова Тухеля официальный сайт Челси.

Напомним, ответный поединок между Челси и Реалом пройдет 5 мая в Лондоне.

Видеообзор матча Реал — Челси можно посмотреть на Football.ua.

Источник: ФК Челси

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