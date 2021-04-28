Азар — о матче с Челси: Всегда приятно выходить на поле против друзей

Хавбек "сливочных" прокомментировал полуфинальный матч ЛЧ против своего бывшего клуба Челси.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар поделился своими эмоциями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против своего бывшего клуба Челси (1:1).

Напомним, 30-летний бельгиец выступал в составе "синих" с 2012 по 2019 год.

"Могло быть лучше, а могло быть и хуже. В гостях мы постараемся победить.

Я постепенно двигаюсь вперед шаг за шагом и конечно, я хочу играть и быть на поле. До сегодняшнего дня я мало играл, но до конца сезона еще есть матчи, и я хочу быть готовым. Я счастлив снова играть.

Всегда приятно выходить на поле против друзей. Теперь я игрок Реала и настроен только на победу.

Тренер решает то, какая тактика будет выбрана на матч. Мы знаем, как играть с тремя защитниками, но также может играть с четырьмя", — приводит слова Азара BBC Sport.

Ответный поединок между Челси и Реалом пройдет 5 мая в Лондоне.

Видеообзор матча Реал — Челси можно посмотреть на Football.ua.