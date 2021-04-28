Азар — о матче с Челси: Всегда приятно выходить на поле против друзей

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар поделился своими эмоциями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против своего бывшего клуба Челси (1:1).
Напомним, 30-летний бельгиец выступал в составе "синих" с 2012 по 2019 год.
"Могло быть лучше, а могло быть и хуже. В гостях мы постараемся победить.
Я постепенно двигаюсь вперед шаг за шагом и конечно, я хочу играть и быть на поле. До сегодняшнего дня я мало играл, но до конца сезона еще есть матчи, и я хочу быть готовым. Я счастлив снова играть.
Всегда приятно выходить на поле против друзей. Теперь я игрок Реала и настроен только на победу.
Тренер решает то, какая тактика будет выбрана на матч. Мы знаем, как играть с тремя защитниками, но также может играть с четырьмя", — приводит слова Азара BBC Sport.
Ответный поединок между Челси и Реалом пройдет 5 мая в Лондоне.
Видеообзор матча Реал — Челси можно посмотреть на Football.ua.