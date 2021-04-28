Зидан: Результат справедливый

Французский тренер прокомментировал матч против Челси.

Реал в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Челси и сыграл вничью со счетом 1:1.

Зинедин Зидан остался доволен своей команды и верит в итоговый успех.

"Мы гораздо лучше провели второй тайм. Играли намного более организованно. Они начали быстро и сильно, но считаю, что в конечном счете результат справедливый.

Мы хотели применять высокий индивидуальный прессинг, но когда не слишком хорошо получается, то приходится тяжко. После забитого мяча заиграли лучше. Стали лучше контролировать игру. Мы по-прежнему живы и отправляемся на ответную игру с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшней игрой.

Мы знаем, что они хорошо играют на чужой половине поля, у них боевитая команда, они мало пропускают. Челси не зря играет в полуфинале", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал — Челси.