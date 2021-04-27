Челси добыл выездную ничью в Мадриде против Реала

Команда Томаса Тухеля получила преимущество в виде выездного гола.

В первом полуфинале Лиги чемпионов Реал на стадионе "Альфредо Ди Стефано" принимал Челси.

Со стартовых минут «аристократы» понеслись в атаку и должны были забивать быстрый гол, но Вернер с убойной позиции не переиграл Куртуа. Впрочем, через несколько минут Челси таки сумел выйти вперед. Великолепную передачу из глубины на Пулишича отдал Рюдигер. Американец разобрался с голкипером и пробил в сетку мимо двух игроков Реала, которые любой ценой пытались страховать своего вратаря. 0:1.

Реал продолжал играть вторым номером. Тем не менее ближе к середине тайма у ворот лондонской команды начали возникать острые моменты. Сначала Бензема проверил на прочность каркас ворот Менди. А буквально через шесть минут Карим сравнял счет в матче. Довольно банальный заброс в штрафную соперника завершился скидкой Милитао и расстрельным «приговором» в исполнении француза. У Менди не было ни малейшего шанса спасти свои ворота. 1:1.

Во втором тайме команды осторожничали. Как результат, всего три удара в створ ворот в исполнении обоих коллективов. Даже выход Азара против бывшей команды не повлиял как на игру, так и на результат. Эден откровенно растворился на поле.

Выездной гол на бумаге делает Челси фаворитом в этой паре, однако есть стойкое ощущение, что домашний матч, который состоится 5 мая, точно станет испытанием как для игроков, так и для тренерского таланта Тухеля.

Реал — Челси 1:1

Голы: Бензема, 29 — Пулишич, 14.

Реал: Куртуа — Эдер Милитао, Варан, Начо — Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) — Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2).

Челси: Менди — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилуэлл — Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Варан, 78, Одриосола, 89 — Пулишич, 38.