Бензема побил клубный рекорд Реала, принадлежавший Роналду

Француз стал самым возрастным футболистом мадридского клуба, когда-либо забивавшим в полуфиналах ЛЧ.

Вчера, 27 апреля, прошел первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал расписал мировую с лондонским Челси (1:1).

В этом противостоянии забитым голом отметился нападающий "сливочных" Карим Бензема.

По информации пресс-службы УЕФА, Бензема стал самым возрастным игроком мадридского клуба, которому удавалось отметиться голом в полуфинальных матчах Лиги чемпионов. На момент гола ему было 33 года и 129 дней.

Ранее это достижение принадлежало португальскому форварду Криштиану Роналду — 32 года и 86 дней.

Также отметим, что Бензема догнал Рауля по количеству забитых голов в Лиге чемпионов.