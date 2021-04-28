Бензема побил клубный рекорд Реала, принадлежавший Роналду

28 апреля 2021

Карим Бензема (справа), Getty Images

Француз стал самым возрастным футболистом мадридского клуба, когда-либо забивавшим в полуфиналах ЛЧ.

Вчера, 27 апреля, прошел первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал расписал мировую с лондонским Челси (1:1).

В этом противостоянии забитым голом отметился нападающий "сливочных" Карим Бензема.

По информации пресс-службы УЕФА, Бензема стал самым возрастным игроком мадридского клуба, которому удавалось отметиться голом в полуфинальных матчах Лиги чемпионов. На момент гола ему было 33 года и 129 дней.

Ранее это достижение принадлежало португальскому форварду Криштиану Роналду — 32 года и 86 дней.

Также отметим, что Бензема догнал Рауля по количеству забитых голов в Лиге чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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