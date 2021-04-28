Тухель: Челси подустал и смирился с ничьей

Главный тренер "синих" дал комментарий после матча.

Челси в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Реалу и сыграл вничью со счетом 1:1.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель разочарован счетом первой половины игры.

"Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

К сожалению, они забили со "стандарта". Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма слегка разочаровывал, поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей.

Мы могли выиграть первый тайм, если бы чуть поддавили и сыграли увереннее. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не случилось. Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал — Челси.