Аспиликуэта — о матче с Реалом: Челси не хватало последнего паса, но в целом мы сыграли хорошо

Капитан "синих" подвел итоги первого полуфинального матча ЛЧ против мадридского Реала.

Защитник лондонского Челси Сезар Аспиликуэта прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:1).

"Мы хорошо начали матч, первые 20-25 минут играли просто превосходно, забили гол, могли забить еще. Соперник отыгрался за счет "стандарта". По сути это был первый тайм, а второй пройдет в следующую среду.

Знали, что должны играть максимально близко к своему лучшему уровню и смело действовали с первых минут. Не хватало последнего паса, который помог бы выходить на более выгодные позиции для взятия ворот, но в целом мы сыграли хорошо", — приводит слова Аспиликуэты BBC Sport.

Напомним, ответный поединок между Челси и Реалом пройдет 5 мая в Лондоне.

Видеообзор матча Реал — Челси можно посмотреть на Football.ua.