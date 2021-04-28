Аспиликуэта — о матче с Реалом: Челси не хватало последнего паса, но в целом мы сыграли хорошо

28 апреля 2021

Сезар Аспиликуэта (слева), Getty Images

Капитан "синих" подвел итоги первого полуфинального матча ЛЧ против мадридского Реала.

Защитник лондонского Челси Сезар Аспиликуэта прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:1).

"Мы хорошо начали матч, первые 20-25 минут играли просто превосходно, забили гол, могли забить еще. Соперник отыгрался за счет "стандарта". По сути это был первый тайм, а второй пройдет в следующую среду.

Знали, что должны играть максимально близко к своему лучшему уровню и смело действовали с первых минут. Не хватало последнего паса, который помог бы выходить на более выгодные позиции для взятия ворот, но в целом мы сыграли хорошо", — приводит слова Аспиликуэты BBC Sport.

Напомним, ответный поединок между Челси и Реалом пройдет 5 мая в Лондоне.

Видеообзор матча Реал — Челси можно посмотреть на Football.ua.

Источник: BBC

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