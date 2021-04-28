Варан: Было непросто справляться с давлением игроков Челси

28 апреля 2021

Рафаэль Варан, Getty Images

Защитник "сливочных" поделился своими мыслями после первого полуфинального матча ЛЧ против Челси.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского Челси (1:1).

"Мне кажется, матч можно разделить на два совершенно разных тайма. Игроки Челси здорово начали матч и давили на ворота, что в итоге принесло им успех. Но благодаря точному удару Карима мы вернулись в игру, и второй тайм провели намного лучше.

Мы не могли взломать их оборону нашими передачами. Было непросто справляться с их давлением. Это должно послужить нам уроком. В ответном матче мы должны быть готовы с самого начала.

Бензема часто решает исход таких матчей. Он изменил динамику игры. Мы прекрасно знаем, на что он способен, и он здорово нам помогает. На этой стадии турнира многое будет зависеть от нашего физического и психологического состояния. Нужно выиграть ответную встречу", — приводит слова Варана официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между Челси и Реалом пройдет 5 мая в Лондоне.

Видеообзор матча Реал — Челси можно посмотреть на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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