Варан: Было непросто справляться с давлением игроков Челси

Защитник "сливочных" поделился своими мыслями после первого полуфинального матча ЛЧ против Челси.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского Челси (1:1).

"Мне кажется, матч можно разделить на два совершенно разных тайма. Игроки Челси здорово начали матч и давили на ворота, что в итоге принесло им успех. Но благодаря точному удару Карима мы вернулись в игру, и второй тайм провели намного лучше.

Мы не могли взломать их оборону нашими передачами. Было непросто справляться с их давлением. Это должно послужить нам уроком. В ответном матче мы должны быть готовы с самого начала.

Бензема часто решает исход таких матчей. Он изменил динамику игры. Мы прекрасно знаем, на что он способен, и он здорово нам помогает. На этой стадии турнира многое будет зависеть от нашего физического и психологического состояния. Нужно выиграть ответную встречу", — приводит слова Варана официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между Челси и Реалом пройдет 5 мая в Лондоне.

Видеообзор матча Реал — Челси можно посмотреть на Football.ua.