лента новостей

00:59

Реал — Челси 1:1 Видео голов и обзор матча

00:22

Зидан никогда не побеждал Тухеля

23:53

Челси добыл выездную ничью в Мадриде против Реала

23:17

Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов

22:40

Как Пулишич оставил в дураках оборону Реала и вывел Челси вперед

21:58

Реал — Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

20:58

Бензема и Винисиус составят дуэт форвардов Реала в матче с Челси

19:07

Марез: Поражение от Лиона стало самым большим разочарованием в моей карьере, нужно обыграть ПСЖ

18:43

Почеттино: Гвардиола — один из лучших тренеров мира, а Манчестер Сити — одна из лучших команд планеты

18:12

Гвардиола: Не думал о Мбаппе и Неймаре, хотел просто выспаться