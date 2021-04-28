Реал — Челси 1:1 Видео голов и обзор матча

28 апреля 2021

Реал - Челси, getty images

Смотрите голы поединка на Football.ua.

В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов мадридский Реал принимает лондонский Челси.

Уже в первом тайме команды обменялись забитыми голами. За "синих" забил Пулишич, а хозяева ответили голом Бензема. Матч так и завершился, 1:1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Реал — Челси 1:1

Голы: Бензема, 29 — Пулишич, 14.

Реал: Куртуа — Эдер Милитао, Варан, Начо — Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) — Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2).

Челси: Менди — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилуэлл — Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Варан, 78, Одриосола, 89 — Пулишич, 38.

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