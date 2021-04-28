Реал — Челси 1:1 Видео голов и обзор матча

В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов мадридский Реал принимает лондонский Челси.
Уже в первом тайме команды обменялись забитыми голами. За "синих" забил Пулишич, а хозяева ответили голом Бензема. Матч так и завершился, 1:1.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Реал — Челси 1:1
Голы: Бензема, 29 — Пулишич, 14.
Реал: Куртуа — Эдер Милитао, Варан, Начо — Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) — Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2).
Челси: Менди — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилуэлл — Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).
Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Варан, 78, Одриосола, 89 — Пулишич, 38.