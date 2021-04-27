Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов

Французский нападающий подбирается к тройке самых результативных.

Реал в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов принимает на своем поле Челси.

"Пенсионеры" открыли счет благодаря точному удару Кристиана Пулишича, но Карим Бензема довольно быстро восстановил паритет.

Для французского нападающего этот гол стал 71 в рамках Лиге чемпионов, благодаря чему он догнал Рауля Гонсалеса.

Впереди Карима Бензема расположились три игрока — Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Матч Реал — Челси начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за матчем можно в нашей онлайн-трансляции.