Ливерпуль лишь во второй раз в своей истории не выиграл обе игры в одном раунде плей-офф еврокубков

15 апреля 2021

Ливерпуль — Реал, Getty Images

Обе неудачные дуэли прошли уже во времена Юргена Клоппа.

Ливерпуль так и не смог на своем поле ответить мадридскому Реалу (0:0) на поражение недельной давности в столице Испании в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Ливерпуль — Реал 0:0 Обзор матча

Исходя из этого, можно утверждать, что "красные" в текущем сезоне отметились достаточно редким негативным событием в истории своих еврокубковых кампаний.

Как сообщает статистический портал Opta, Ливерпуль не смог победить ни в одном матче в рамках одного этапа плей-офф лишь во второй раз за всю свою историю.

При этом, за это была уже девятая встреча команды в раунде на вылет под руководством Юргена Клоппа, а предыдущее аналогичное "достижение" команду застало в дуэли против мадридского Атлетико в 1/8 финала прошлого розыгрыша.

Напомним, что действующий чемпион английской Премьер-лиги является шестикратным обладателем кубка европейских чемпионов (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19).

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