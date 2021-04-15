Реал оторвался от Баварии и Барселоны по показателю выходов в полуфинал Лиги чемпионов

15 апреля 2021

Ливерпуль — Реал Мадрид, Getty Images

Обоих соперников "сливочных" в данном рейтинге в текущем сезоне остановил ПСЖ.

Мадридский Реал сумел закрепить достигнутый на своем поле результат в первой части дуэли против английского Ливерпуля (3:1) за счет ничейного исхода ответной игры на Энфилде (0:0), благодаря чему прошел в следующую стадию еврокубковых состязаний.

Ливерпуль — Реал 0:0 Обзор матча

Для "королевского" клуба это достижение образца текущего сезона означало увеличения показателя по достигнутому количеству полуфиналов главного клубного турнира Старого Света до 14, что является абсолютным рекордом среди всех участников данного состязания. Об этом сообщил статистический портал Opta, взяв в качестве начальной точки отсчета 1992-й год, когда Кубок европейских чемпионов пережил ребрендинг.

При этом, 13 предыдущих раз проход на полуфинальную стадию завершался поднятием главного трофея данного турнира над головами футболистов "галактикос".

Ближайшие конкуренты Реала по данному показателю — каталонская Барселона и мюнхенская Бавария (по 12 выходов в 1/2 финала) — в ходе текущей кампании последовательно вылетали после игр против ПСЖ в 1/8 и 1/4 финала соответственно.

Соперником на полуфинальной стадии для "сливочных" станет лондонский Челси.

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