Реал устоял под натиском Ливерпуля и прошел в полуфинал Лиги чемпионов

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.

На Энфилде Ливерпуль принимал мадридский Реал в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, неделю назад подопечные Зидана добыли комфортную победу со счетом 3:1.

Мерсисайдцы сделали ставку на быстрый гол и им это почти удалось. Шикарный шанс был у Салаха уже на второй минуте, но египтянин пробил по центру ворот, что помогло Куртуа спасти свою команду. Позже Милнер классно бил с "девятку", и вновь бельгийский кипер Реала был на высоте.

А вот на 20-й минуте Бензема мог фактически похоронить надежды Ливерпуля. Француз накрутил оборону "красных" и пробил в штангу. После момента Реала игра несколько успокоилась — Реал перевел дух и спокойно довел дело до перерыва.

Вторая половина встречи началась с агрессивных действий Ливерпуля. Дважды был близок к забитому мячу Фирмино, но в первый раз блестяще сыграл Куртуа, а позже удар бразильца заблокировал Милитао.

Реал в свою очередь сделал ставку на оборону и выпады к воротам соперника на контратаках. Во второй половине встречи "сливочные" оставили Алиссона без работы, но и не пропустили, что и позволило им избежать валидольной концовки и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

За выход в финал подопечные Зидана поспорят с Челси. Первый матч состоится в Мадриде 27 апреля, ответный — 4 мая.

Ливерпуль — Реал 0:0 (общий счет 1:3)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Жота, 60), Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Милнер (Алькантара, 60) — Салах, Фирмино (Шакири, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82).

Реал: Куртуа — Вальверде, Милитао, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос (Одриосола, 72) — Асенсио (Иско, 82), Бензема, Винисиус (Родриго, 72).

Предупреждения: Робертсон, 25, Филипс, 59 — Каземиро, 25.