Реал впервые после ухода Роналду сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Мадридцы прошли Ливерпуль на стадии 1/4.

В рамках двухматчевого противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский Реал обыграл Ливерпуль со общим счетом 3:1.

Таким образом команда Зинедина Зидана пробилась в полуфинал турнира, где встретится с лондонским Челси.

Более того, Реал вышел в полуфинал ЛЧ впервые после ухода многолетнего лидера команды Криштиану Роналду — с сезона-2017/18.

Вместе с португальцем "галактикос" четыре раза поднимал трофей Лиги чемпионов в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

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