Ди Мария — о Баварии: ПСЖ прошел лучшую команду прошлого сезона

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии (0:1). По итогам двухматчевого противостояния парижане прошли дальше за счет двух голов на выезде в первой игре, которая завершилась со счетом 3:2 в пользу ПСЖ.
"Мы проделали очень хорошую работу, вся команда очень старалась. Мы обыграли лучшую команду прошлого сезона и вышли в полуфинал. Я считаю, что все мы этого заслуживаем.
Мы очень много работали для достижения этой цели. На тренировках мы были максимально сконцентрированы. Это важный момент для клуба, и мы надеемся, что сможем пройти еще дальше.
Я очень счастлив, очень доволен. Я пережил трудные времена вне футбола, но я очень доволен этим результатом", — приводит слова Ди Марии RMC Sport.
Ранее сообщалось, что ПСЖ, выбив Баварию, установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.