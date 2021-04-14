Ди Мария — о Баварии: ПСЖ прошел лучшую команду прошлого сезона

14 апреля 2021

Анхель Ди Мария (справа), Getty Images

Аргентинский хавбек поделился своими эмоциями после матча с Баварией.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии (0:1). По итогам двухматчевого противостояния парижане прошли дальше за счет двух голов на выезде в первой игре, которая завершилась со счетом 3:2 в пользу ПСЖ.

"Мы проделали очень хорошую работу, вся команда очень старалась. Мы обыграли лучшую команду прошлого сезона и вышли в полуфинал. Я считаю, что все мы этого заслуживаем.

Мы очень много работали для достижения этой цели. На тренировках мы были максимально сконцентрированы. Это важный момент для клуба, и мы надеемся, что сможем пройти еще дальше.

Я очень счастлив, очень доволен. Я пережил трудные времена вне футбола, но я очень доволен этим результатом", — приводит слова Ди Марии RMC Sport.

Ранее сообщалось, что ПСЖ, выбив Баварию, установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.

Источник: RMC

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