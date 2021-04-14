Кимпембе: ПСЖ проиграл, но показал себя с лучшей стороны

Центральный защитник парижан дал комментарий после матча.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Баварию и потерпел минимальное поражение, но все равно вышел в следующую стадию.

Капитан парижан в данном матче считает, что его команда показала себя с лучшей стороны, несмотря на проигрыш.

"Сейчас море радости, океан эмоций. Был сложный матч. Мы проиграли, но показали себя с лучшей стороны. Несмотря на поражение, сейчас у нас сплошной позитив.

Наша команда подросла и возмужала. Клуб движется вперед изо дня в день, из года в год. Сегодня на поле шла настоящая битва, и мы смогли взять в ней верх", — приводит слова француза официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Пари Сен-Жермен — Бавария.