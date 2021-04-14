Флик: Бавария бы прошла дальше, если бы не растеряла столько голевых моментов в первом матче

14 апреля 2021

Ханси-Дитер Флик, getty images

Главный тренер мюнхенцев дал комментарий после матча.

Бавария в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов пожаловала в гости к Пари Сен-Жермен и добилась минимальной победы, но все равно вылетела из турнира.

Ханси-Дитер Флик остался доволен игрой своей команды, хотя имеет некоторые вопросы относительно реализации.

"Мы бы прошли дальше, если бы не растеряли столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч. Я должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже если дальше прошел ПСЖ. Но будет честно поздравить и соперника.

Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже если надеялись на иной исход", — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола Чупо-Мотинга, которого мюнхенцам не хватило, чтобы выйти дальше.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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