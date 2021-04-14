Нойер: Бавария выбыла из борьбы не из-за ответного матча

Голкипер мюнхенской команды прокомментировал поединок против ПСЖ.

Бавария в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов пожаловала в гости к Пари Сен-Жермен и добилась минимальной победы, но все равно вылетела из турнира.

Голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер считает, что выходу дальше Баварии помешала первая встреча с парижанами.

"Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен. Было очень обидно, поскольку упустили тогда массу моментов.

Доигрываем сезон из последних сил. Против таких сильных соперников приходится особенно туго. Но в любом случае мы выложились без остатка", — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола Чупо-Мотинга, которого мюнхенцам не хватило, чтобы выйти дальше.