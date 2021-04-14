Мюллер: Бавария оставила на поле пот, кровь и слезы

Немецкий нападающий дал комментарий после матча с ПСЖ.

Бавария в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов пожаловала в гости к Пари Сен-Жермен и добилась минимальной победы, но все равно вылетела из турнира.

Нападающий мюнхенской команды Томас Мюллер отдал должное Пари Сен-Жермен за умение здорово атаковать.

"В целом, конечно, очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы-то победили. Мы оставили на поле пот, кровь и слезы, мы бились как команда, но не обошлось и без ошибок.

Мое уважение ПСЖ — атакуют они очень здорово", — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.