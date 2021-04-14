ПСЖ, выбив Баварию, установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Впервые в истории действующий чемпион турнира уступил в плей-офф прошлогоднему финалисту.

ПСЖ проиграл Баварии (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но за счет выездной победы (3:2) прошел в полуфинал турнира.

По информации Opta Joe, впервые в истории Лиги чемпионов команда, которая проиграла в финале прошлогоднего розыгрыша турнира, в следующем году выбила действующего победителя.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов 2020 года Бавария обыграла ПСЖ со счетом 1:0.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары Манчестер Сити — Боруссия Д. Первая игра, которая прошла в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу "горожан".

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