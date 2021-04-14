Ди Мария — о матче с Баварией: Такого адреналина мне и не хватало

Аргентинский хавбек высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии.

Пари Сен-Жермен в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Баварию и потерпел минимальное поражение, но все равно вышел в следующую стадию.

Атакующий полузащитник парижского гранда Анхель Ди Мария поделился эмоциями от данного противостояния.

"Когда я сидел дома без работы, именно такого адреналина мне и не хватало. Конечно, я нервничал, речь ведь о главном клубном турнире. Я словно сварился заживо", — приводит слова Ди Марии официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Пари Сен-Жермен — Бавария.