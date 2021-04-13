Бавария взяла реванш у ПСЖ, но покинула Лигу чемпионов

Главный клубный трофей европейского футбола получит своего нового обладателя в этом сезоне.

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ПСЖ — Бавария 0:1 (первый матч — 3:2)

Гол: Чупо-Мотинг, 40



ПСЖ: Навас — Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло — Паредес, Гуйе — Ди Мария (Эррера, 88), Неймар, Дракслер (Кин, 72) — Мбаппе.



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис (Мусиала, 70) — Киммих, Алаба — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг (Мартинес, 84).



Предупреждения: Дагба, Эррера — Алаба, Мюллер.